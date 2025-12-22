Ladispoli, Fierli: “Un grande successo per atleta dell’anno merito di grande lavoro di squadra” –

Sabato 20 dicembre 2025 al PalaSorbo davanti alla gremita platea sono stati svelati gli atleti dell’anno! Al suo terzo anno all’interno della casa dello sport l’evento ha avuto una vetrina d’eccezione per lo sport del litorale.

La manifestazione ha riunito la città in un clima di festa prenatalizia, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di celebrare il valore sociale e agonistico delle realtà sportive del territorio.

L’evento è nato per rendere omaggio non solo ai campioni che portano il nome di Ladispoli sui podi più prestigiosi, ma anche a quel fitto tessuto di associazioni che ogni giorno promuovono la disciplina sportiva e l’aggregazione tra i giovani.

La cerimonia ha visto sfilare davanti al pubblico e alle autorità, tra cui i rappresentanti del Comitato Regionale Lazio del CONI, al presidente del Comitato nazionale Fair play il cav. Ruggero Alcanterini una moltitudine di atleti, dirigenti e società sportive.

Altri ospiti d’onore hanno dato risalto all’evento Marco Gregori, Roberto D’Amico e Andrea Pellegrini e poi si sono aggiunti i video messaggi di altri personaggi dello sport Giorgio Minisini.

È stata l’occasione per sottolineare come il talento, se supportato dal sacrificio e dall’abnegazione, possa trasformarsi in eccellenza nazionale e internazionale.

Il momento centrale della manifestazione è stato il riconoscimento agli atleti dell’anno

Atleta assoluto femminile

Jennifer Sombodey Moonou dell’asd Gruppo Millepiedi

Atleta assoluto maschile

Roberto Bedini Abis Boxing Team

Para atleta assoluto femminile

Diana Morettini ASD Pianeta Boccia

Para atleta assoluto maschile

Niccolò Basso ASD Team Ladispoli Triathlon

E poi importante anche l’attenzione posta per il premio Fair Play Premio andato AlLa squadra femminile della SSD Academy Ladispoli vincitrice del Premio disciplina nella stagione 2024/2025.

A seguire Premio “Antonio Sorbo” ASD Gymnic Shiro Dojo Ladispoli e premio sport inclusivo Premio “Lo sport è inclusione”.

Baskin Team BKL 1998

Gym Ladispoli Sport Academy

ASD Pianeta Boccia

ASD Team Ladispoli Triathlon

L’evento ha riscontrato non solo grande partecipazione ma anche grande rilievo nazionale visto che per la prima volta un citta’ ha ospitato la fiaccola madre dei giochi olimpici di Roma 1960. Un cimelio di grande valore simbolico universa, pervenuta grazie alla preziosa collaborazione da tempo accesa con il comitato nazionale FairPlay.

“Un evento che sta crescendo ogni anno sempre di più e che trova riscontro nell’ associazioni sportive del nostro territorio così ha commentato il consigliere e delegato Stefano Fierli – che conclude – “solo un grande gioco di squadra può permettere la riuscita e per questo si ringrazia ufficio sport, asd Lions, associazione di volontariato Fare Ambiente, Polizia di Stato, Carabinieri e ANPPe, i colleghi consiglieri, delegati e assessori con il sindaco e tutto lo staff di volontari dell’organizzazione dell’atleta dell’anno.