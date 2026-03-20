Un laboratorio gratuito aperto a tutti per trasformare emozioni, storie e ricordi in un’opera collettiva dedicata alla comunità

Cerveteri, torna il teatro partecipato: al via la quinta edizione di “E-Motions” –

CERVETERI – Riparte a primavera uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio: il laboratorio di teatro partecipato “E-Motions – Emozioni in movimento”, giunto alla sua quinta edizione. L’iniziativa, promossa da Le Odìssere Teatro in collaborazione con il CDM – Campo di Mare Teatro Festival e con il patrocinio del Comune di Cerveteri, si svolgerà tra marzo e agosto 2026 nelle sale comunali della città.

Il progetto si conferma come un’esperienza inclusiva e aperta a tutti: possono partecipare cittadine e cittadini, studenti e studentesse senza limiti di età o esperienza teatrale, provenienti da Cerveteri, Ladispoli e dai comuni limitrofi.

A guidare il percorso saranno Odette Piscitelli, attrice e direttrice artistica della compagnia, e Gianluca Enria, attore, regista e pedagogo teatrale. Il laboratorio si propone come uno spazio protetto di condivisione, in cui sperimentare linguaggi diversi – teatro, scrittura creativa e musica – attraverso esercizi individuali e collettivi.

Il tema scelto per questa edizione è quello delle emozioni, descritte come “un mare in burrasca” da esplorare, nominare e trasformare in espressione artistica. L’obiettivo è costruire un vero e proprio “cantiere creativo” fatto di storie, ricordi e vissuti personali, che confluiranno in una restituzione pubblica finale prevista per l’estate 2026, in piazza Santa Maria, nell’ambito dell’Estate Cerite.

“È un progetto prezioso per la comunità – spiega Piscitelli –. Invitiamo chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, condividere una storia o semplicemente il proprio sorriso, contribuendo alla creazione di un’opera collettiva”.

Il laboratorio è completamente gratuito e prevede due incontri iniziali aperti il 27 e 29 marzo, seguiti da appuntamenti settimanali. Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura via email entro il 26 marzo 2026, includendo una breve presentazione personale.

Un’occasione unica, dunque, per vivere il teatro non solo come spettacolo, ma come esperienza condivisa e strumento di espressione personale e comunitaria.