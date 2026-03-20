Al centro dell’iniziativa di Scuolambiente il rispetto dei diritti e la lotta alle discriminazioni, con il coinvolgimento delle scuole del territorio e delle istituzioni locali

Cerveteri, studenti a confronto contro il razzismo: al Granarone il convegno “SOS Mondo” –

CERVETERI – Si è svolto oggi, venerdì 20 marzo, alle ore 9:00 presso il Palazzo Comunale del Granarone, il convegno “SOS Mondo – Giornata internazionale contro la discriminazione razziale”, un importante momento di riflessione dedicato agli studenti sul tema dei diritti umani e del contrasto a ogni forma di razzismo.

L’iniziativa, promossa da Scuolambiente in collaborazione con Auser Cerveteri–Ladispoli, ha ricevuto il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli, con il sostegno di CSV Lazio. Protagonisti dell’incontro sono stati gli studenti delle scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cena e dell’Enrico Mattei, coinvolti in un percorso di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche di grande attualità.

Ad aprire i lavori è stata la presidente di Scuolambiente, Maria Beatrice Cantieri, seguita dai saluti istituzionali della sindaca Elena Gubetti, dell’assessora alla Cultura Francesca Cennerilli e dell’assessora alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli. Tutti hanno sottolineato l’importanza di iniziative educative capaci di promuovere inclusione, dialogo e rispetto reciproco tra le nuove generazioni.

Particolarmente significativo l’intervento di Astrid Raykovic, presidente della Consulta dei cittadini migranti e apolidi, che ha offerto una testimonianza diretta sul valore dell’integrazione e della partecipazione attiva. A seguire, gli esperti di Scuolambiente Daniele Segnini, Leda Bressanello e Giovanna Caratelli hanno approfondito i temi del razzismo e delle cause delle migrazioni, stimolando negli studenti una riflessione critica e consapevole.

“È una nostra consuetudine – ha dichiarato Maria Beatrice Cantieri – in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, promuovere momenti di confronto con le scuole su un tema così importante e delicato. Ringrazio docenti, amministrazione comunale, sostenitori e associazioni per la collaborazione e la solidarietà dimostrata”.

Il convegno si conferma così un’occasione preziosa per educare i giovani al rispetto dei diritti umani e per costruire, attraverso il dialogo, una società più inclusiva e consapevole.