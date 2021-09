Il Sindaco annuncia anche l’avvenuta apertura di quello in Via Chirieletti, da tempo atteso

Cerveteri, terminato il cantiere di Via Iaffei in attesa del prossimo –

Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, ha mostrato sulla sua pagina Facebook, un video a testimonianza del completamento dei lavori di Via Iaffei.

“Rifacimento completo del manto stradale, completamento dei marciapiedi e sistemazione di quelli già esistenti”, scrive il Sindaco annunciando poi che il prossimo cantiere sarà in Via D’Annunzio.

“Cantiere aperto anche in Via Italo Chirieletti per la realizzazione della rotonda di ingresso in città”, ha aggiunto: un’opera da molto tempo attesa e di cui si è spesso parlato.

“Un ringraziamento a Matteo Luchetti Assessore alle Opere Pubbliche per l’incessante lavoro che sta svolgendo e per quanto fatto in questi pochi mesi in cui è diventato Assessore. Bravo Matteo!”, conclude Pascucci.