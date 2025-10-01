L’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti: “Consolidamento strada e rifacimento ex novo del manto fortemente voluto dal nostro Comune”

Terminati i lavori di consolidamento del costone e della strada, a Cerveteri a breve partiranno i lavori di riasfaltatura ex novo di via del Lavatore e via della Circonvallazione, due arterie stradali di estrema importanza per il tessuto viario cittadino della parte alta della città.

Cerveteri, terminati i lavori di consolidamento del costone di Via della Circonvallazione

Lavori di rifacimento del manto anch’essi eseguiti interamente a carico della Regione Lazio da un punto di vista economico, continui ad un intervento di consolidamento del versante a valle di via della Circonvallazione, dove è stata realizzata una palificata per la messa in sicurezza della strada: un intervento di prevenzione importante per la tenuta della strada e del costone.

“Lavori importanti su un’arteria viaria estremamente importante per la viabilità cittadina – ha dichiarato l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti – i lavori, nella loro interezza, sono a carico della Regione Lazio: è stato proprio su nostra richiesta, mia, di tutto il personale dell’Ufficio Opere Pubbliche ed in particolar modo con il Geometra Federico Feriozzi, che il Rup regionale ha provveduto ad inserire all’interno dei lavori anche il rifacimento totale del manto stradale. Un’opera importante che ci consente ora di riaprire al traffico un tratto di strada importante e soprattutto di farlo in totale sicurezza, sia per i veicoli che per i pedoni”.

“Una volta ultimate e collaudate definitivamente tutte le opere – conclude l’Assessore Matteo Luchetti – la strada riaprirà regolarmente al transito”.