Calcio, la prima squadra della Virtus MSN è pronta al debutto

Debutto casalingo per gli uomini di mister Pino Neto che esordiranno domenica 5 ottobre a San Nicola

Manca pochissimo alla prima giornata di campionato del Girone C di seconda categoria. La Virtus Marina di San Nicola è pronta ad esordire tra le mura di casa dove, domenica 5 ottobre alle ore 11:30, accoglierà la Virtus Trevignano.

Squadra già incontrata lo scorso anno, il Trevignano sarà sicuramente un osso duro da affrontare visti i nuovi innesti arrivati dal mercato, ma Molinari (confermato capitano) e compagni sono più compatti che mai. Complice una rosa allungata e rivista, i rossoblù hanno come primo obiettivo quello di vivere un campionato più sereno rispetto a quello della passata stagione che li aveva obbligati allo spareggio finale.

Oltre al capitano, confermatissimo in panchina mister Pino Neto che, pochi giorni prima della gara, ha dichiarato: “Abbiamo fatto un buon precampionato, abbiamo lavorato tanto. Devo dire che i ragazzi nuovi si sono già integrati e, seguendo la politica societaria di valorizzazione dei giovani, abbiamo deciso di puntare proprio su di loro. Sei ragazzi della nostra juniores sono stati inseriti in pianta stabile nel progetto e questo ha ringiovanito ulteriormente la rosa. Le amichevoli ci hanno dato risposte interessanti e vedremo già domenica di ottenere qualcosa di positivo”.

“L’anno scorso è stato il primo anno di un progetto triennale a cui abbiamo pensato con la società e quindi ero abbastanza tranquillo. Devo dire che il Presidente, il Vice-Presidente e il Direttore Sportivo mi hanno dato piena fiducia e mi hanno lasciato lavorare senza creare alcun tipo di problema. Hanno sempre creduto nel progetto. Proprio per questo – ha proseguito il mister – l’obiettivo è quello di lavorare al meglio possibile. Lo scorso anno abbiamo sofferto fino alla fine e abbiamo vinto lo spareggio, questo ha fatto sì che i ragazzi abbiano acquisito un bagaglio d’esperienza importante. Hanno imparato a lottare. Quest’anno abbiamo una rosa più amalgamata; speriamo di stare tranquilli e non rischiarare nulla, poi, mano a mano, vedremo cosa succederà”.

La rosa

Alessandro Albenzi n.1, Mattia Amendola n.2, Marco Cacciotti n.3, Stefano Cappello n.4, Gianluca Chiorri n.5, Pierdavid Ciani n.6, Marco Comegna n.7, Andrea Frascarelli n.8, Lorenzo Fratta n.9, Alessio Iacono n.10, Valerio Lafavia n.11, Giovanni Lubrano n.12, Lorenzo Magagnini n.13, Fedro Molinari n.14, Alessandro Nardacchione n.15, Stefano Nardocci n.16, Christian Neto n. 17, Jacopo Nucera n. 18, Edoardo Paggi n. 19, Dario Popovici n.20, Mirko Rossi n.21, Tommaso Sambucini n.22, Lorenzo Scanu n. 23, Thomas Scaramozzino n. 24, Manuel Sendil n.25, Francesco Tamasi n.26, Vasile Zorile n.27.