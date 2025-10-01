10eLotto, la fortuna bacia Fiumicino: vinti 30mila euro

Di seguito la nota di Agipronews:
Festeggia il Lazio con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 30 settembre, come riporta Agipronews, premio complessivo da 50mila euro tra Roma e provincia. A Fiumicino (RM) centrata una vincita da 30mila euro – la più alta della giornata – grazie ad un 8 Oro in via Loano, mentre a Roma colpo da 20mila euro con un 9 in via Riparbella.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,94 miliardi da inizio anno.