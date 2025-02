Cerveteri, svincolo Aurelia-Via Fontana Morella: messi in bilancio i soldi per la realizzazione dell’opera –

Notizia importante per gli automobilisti del Comune di Cerveteri. Come riportato da Civonline, infatti, nel bilancio preventivo 2025 ci sono 300mila euro in più destinati alla viabilità e, in particolar modo, alla realizzazione di uno svincolo tra la via Aurelia e via Fontana Morella.

Tale è una zona problematica per la simultanea presenza di centri commerciali, della cantina sociale e da un anno circa della sesta farmacia comunale.

Cerveteri, svincolo Aurelia-Via Fontana Morella: messi in bilancio i soldi per la realizzazione dell’opera

In questi mesi hanno protestato anche associazioni e comitati di zona invocando interventi sostanziali dopo il semaforo rosso di Anas alla rotatoria, richiesta avanzata dall’amministrazione comunale.

Una bocciatura dovuta alla presenza di due caserme, quella dei pompieri e dei militari. La sindaca conferma il piano B.

«A breve avvieremo la progettazione dell’opera – sostiene Elena Gubetti – inutile ribadire quanto sia importante per risolvere tanti problemi in questa fascia dell’Aurelia».

Questa consolare andrebbe in direzione di Civitavecchia rappresentando una sorta di parallela all’Aurelia in grado di smaltire la circolazione stradale verso nord e in qualche modo rappresenterebbe una soluzione alle tante difficoltà incontrate da un po’ di tempo a questa parte da automobilisti e pendolari. Difficile al momento poter dire quando inizieranno i lavori, si spera comunque almeno prima dell’estate.