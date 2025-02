Il sindaco Gubetti: “Buon lavoro alla dott.ssa Marino, nuovo DG della ASL Roma 4”

Voglio rivolgere un sincero augurio di buon lavoro alla Dott.ssa Rosaria Marino, neo Direttore generale dell’Asl Roma 4 e, consapevole del delicato compito che l’attende, offro la massima disponibilità nell’affrontare insieme i problemi della sanità della nostra Città.

Sono certa, che la scelta fatta dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, garantirà alla sanità del nostro territorio, una guida di alto livello e di grande competenza e serietà. Incontrerò presto il nuovo Direttore per avviare, insieme, un percorso di collaborazione e di condivisione delle scelte così come è stato con la Dott.ssa Matranga che l’ha preceduta negli scorsi anni, collaborazione che ha prodotto preziosi frutti per tutti i cittadini e per cui la ringrazio di cuore. Dovremo lavorare, ed io sono già pronta, fianco a fianco, per difendere e qualificare il nostro sistema sanitario e per tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini.

Un doveroso e sentito ringraziamento lo rivolgo al Dott. Roberto Di Cicco e alla Dott.ssa Simona Ursino, per la grande professionalità e impegno profuso in questa delicata fase di transizione in cui non si sono mai sottratti a nessuna richiesta e sono rimasti vicino alle esigenze di tutti gli utenti.

Buon lavoro a tutti.

Così in una nota il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti