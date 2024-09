Cerveteri super, l’under 19 Elite riesce a recuperare tre goal

Il Cerveteri compie un’impresa, pareggio importante per i ragazzi di Sale dopo una prestazione maiuscola

Il Cerveteri compie un’impresa, ribalta lo 0 3, pareggiando al Galli contro la quotata Urbetevere, Nell’esordio casalingo nell’Elite, la squadra di Sale tira fuori cuore e orgoglio, collezionando una prova superlativa. Le reti di Cutini, Giacinti e Eluwa, permettono agli etruschi di festeggiare un pareggio pensante, soprattutto per il morale. E’ stata una gara combattuta, dove i Cervi non si sono mai arresi, neanche quando si pensava che la partita fosse chiusa. Si è vista una squadra coraggiosa e spumeggiante, che ha saputo reagire in maniera perentoria. Un pari, in effetti, che equivale a una vittoria. Dopo due gare gli etruschi hanno un punto in classifica, ma le premesse sono buone e il cammino è ancora lungo per capire le ambizioni dei boys verde azzurri. ” C’è stata una reazione importante, da grande squadra, andiamo avanti così – ha detto Sale”.

Fa.No.