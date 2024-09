Cerveteri, cuore e testa per affrontare la Pescatotori Ostia

Il Cerveteri sul campo della Pescatori Ostia è alla ricerca del secondo risultato utile, dopo l’esordio bagnato da una vittoria contro il Palocco.

Obiettivo, riscattare la sconfitta di Coppa . Il Cerveteri sul campo della Pescatori Ostia è alla ricerca del secondo risultato utile, dopo l’esordio bagnato da una vittoria contro il Palocco. In occasione della trasferta lidense, i Cervi ritroveranno l’esterno di centrocampo Gabrielli, punto fermo dell’assetto verde azzurro. Una gara che si annuncia molto delicata, a cui la squadra etrusca ci arriva carica di motivazioni, prodotte dalla vittoria di domenica. L’aver cominciato bene ha dato serenità all’ambiente, circondato dall’affetto dei suoi tifosi, che domenica hanno festeggiato insieme alla squadra i tre punti. “ Hanno avuto un valore per il morale i tre punti – ha detto il difensore Meloni – Ora ci attende una gara difficile, sapremo come affrontarla, memori della sconfitta giunta in Coppa Itala. Saremo un’altra squadra, vibrante e tenace, che ha tanti margini di crescita e molte qualità”.

Fa.No.