Trasporto Scolastico 2024 a Cerveteri: linee ed orari

Sono disponibili le linee del trasporto scolastico in vigore da lunedì 16 settembre 2024.

Si rappresenta che i primi giorni saranno di assestamento e potrebbero esserci dei ritardi rispetto agli orari pubblicati.

Le domande pervenute in ritardo saranno inserite entro il mese di ottobre, così come le deleghe e la documentazione non inserita nell’apposito portale al momento dell’iscrizione ma consegnata separatamente via mail o all’ufficio protocollo.

Saranno garantite anche le linee in uscita con orari temporaneamente ridotti (per infanzia in uscita è garantito solo orario vecchi iscritti).

E’ attivo il numero verde 800 029 088 messo a disposizione dall’Impresa Cilia Italia solo per gli iscritti al servizio ed unicamente per richiedere informazioni su linee ed orari. Il numero verde sarà attivo tutti i giorni h 24.

Per le stesse finalità è attiva la mail [email protected]

Per problematiche esclusivamente inerenti iscrizioni e pagamenti l’Ufficio Pubblica Istruzione è aperto al pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00.