TERRAE Film Festival: successo per la prima edizione

Due serate di cinema e cultura sulla Darsena Romana del Porto di Civitavecchia, tra proiezioni, premiazioni e ospiti d’eccezione

Si chiude con un successo annunciato la prima edizione del TERRAE Film Festival

Venerdì 13 e sabato 14 settembre; due serate di pregio sulla terrazza della Darsena Romana del Porto di Civitavecchia adeguatamente allestita, dove è andata in scena la prima edizione del TERRAE FILM FEST.

I Presidenti delle Associazioni promotrici , Amici del Fondo Ranalli Maria Grazia Verzani e International Tour Film Festival, Piero Pacchiarotti, insieme all’ideatore del progetto, l’architetto Daniele Oliva, hanno salutato i numerosi presenti mettendo in rilievo la sinergia tra la memoria e l’utilizzo delle immagini che permette di tramandare nel futuro storie, personaggi, reperti,di cui andrebbe perso nel tempo il loro ricordo vivo e prezioso.

L’Assessore alla cultura Prof. Stefania Tinti e dell’Assessore allo sviluppo e turismo Piero Alessi hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale sottolineando l’importanza del progetto Terrae Film Fest proprio in una prospettiva di decarbonizzazione del sito di Civitavecchia.

Le serate sono state condotte con maestria da Donatella Donati, storica dell’arte, conduttrice e intervistatrice dei vari ospiti.

Protagonisti delle serate, l’archeologo Flavio Enei , direttore del “Museo del mare e della navigazione di Santa severa” e la proiezione delle opere dei registi: Salvatore Rocchetti (I Ragazzi del Muretto), Francesco Angeloni (Family Pics), Franco Di Claudio (la scaglia , Necropoli Etrusca) e Daniele Catini (Il signorino della cava) a cui sono stati consegnate le targhe premio. Una menzione speciale per gli interventi di Giuseppe Bellu e Gianfranco Fusato. Di particolare intensità l’esibizione di Agnese Monaldi, innovatrice nel campo estemporaneo, improvvisatrice di poesie in ottave e in sestine. La location è stata impreziosita da una installazione dell’artista Jan Incoronato.

Proiettate anche Omelia Contadina di Alice Rohrwacher e JR e Una Processione Mistica di Alessandro Toscano

Un particolare ringraziamento va a: Comune di Civitavecchia, Fondazione Cariciv, Autorità Portuale, Salvatore Rocchetti per le riprese effettuate che saranno visibili sui nostri social media; Patrizia Manunza del ristorante Dolce e Salato per i buffet e la pasticceria Liberty.