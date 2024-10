Cerveteri sul campo dell’Ostia Antica per continuare a marciare a suon di risultati positivi

I verdeazzurri affrontano la terza forza del campionato

Il Cerveteri sul campo dell’Ostia Antica per confermare una imbattibilità che dura da sei giornate. Sebbene non sia una trasferta facile, di fronte a una “squadra rivelazione”, i Cervi sono intenzionati a continuare sulla falsa riga tracciata ad avvio di campionato.

“Facciamo leva sul collettivo, l’arma di questa squadra – ha detto il centrocampista Melone – . Siamo un bel gruppo, giochiamo l’uno per l’altro. Mi auguro che domenica daremo dimostrazione di essere una squadra compatta, visto che affronteremo una compagine difficile, contro la quale ci vorrà un Cerveteri unito, forte e combattivo. E’ una squadra in salute l’Ostia Antica, è partita molto bene. E gode – aggiunge il giocatore – di elementi di esperienza per la categoria. I miei compagni sanno bene che ci saranno insidie e difficoltà, ma sapremo affrontarle a testa alta” .