Maltempo, la Protezione Civile di Cerveteri operativa su tutto il territorio

Gubetti: “Si sta intervenendo per lo svuotamento e la pulizia di tombini e caditoie e la messa in sicurezza delle strade potenzialmente con maggiori rischi”

Maltempo, la Protezione Civile di Cerveteri operativa

“In questi minuti la Protezione Civile Comunale di Cerveteri è operativa in tutto il territorio con una attività di prevenzione, presidio e monitoraggio costante”.

Così il primo cittadino di Cerveteri, Elena Gubetti, in una nota.

“Nelle scorse ore la Regione Lazio ha emanato una allerta meteo gialla e da questa notte sta piovendo, a tratti anche insistentemente. Si sta intervenendo per lo svuotamento e la pulizia di tombini e caditoie e la messa in sicurezza delle strade potenzialmente con maggiori rischi. Attualmente non si registrano situazioni di pericolo, ma l’invito è sempre il medesimo: prestare attenzione. Con l’occasione, a tutti i volontari, il mio ringraziamento per il lavoro che sempre svolgono con passione e amore per il territorio. Per qualsiasi necessità o urgenza è possibile mettersi in contatto con la Polizia Locale 069942586 o la Protezione Civile 0687165164”.