A fuoco un camion sulla statale Aurelia. Sul posto I vvf di Civitavecchia

Dalle ore 18.00 i Vigili del fuoco di Civitavecchia con l’equipaggio della 17A stanno intervenendo per incendio camion sulla statale Aurelia km 81, precisamente nel piazzale Anas. Due automezzi pesanti in fiamme hanno richiesto il lavoro in sinergia della squadra di Civitavecchia e una squadra Vvf del comando di Viterbo. Il rapido lavoro di estinzione delle fiamme ha impedito alle stesse di coinvolgere altri veicoli parcheggiati e materiale stipato nelle immediate vicinanze. Al momento le due squadre Vvf stanno facendo opera di messa in sicurezza di mezzi e zona circostante. Le cause sono in corso di accertamento. Non si è registrato nessun ferito. Presenti sul posto: Polizia stradale e Carabinieri, per i rilievi del caso.

