Cerveteri, sugli assembramenti Italia Viva bacchetta il Sindaco Pascucci

“Non era mai stato fatto prima! Vi chiederete: cosa? Che un Sindaco, in questo caso il Sindaco di Cerveteri, invece di rinnovare gli appelli ad evitare assembramenti, che pure aveva fatto in passato, questa volta inviti la cittadinanza a partecipare all’Etruria Eco Festival, come non bastassero già gli assembramenti per le bancarelle sul “lungomare”.

Lo dichiara in un comunicato appena diffuso il Consigliere Comunale di Cerveteri di Italia Viva Maurizio Falconi, affermando inoltre:

“Tutti i Sindaci del territorio continuano ad invitare i cittadini alla prudenza, a Santa Marinella il Sindaco Tidei ha annullato sia il “Surf Expo 2021” che lo “Street Food”, ad Allumiere il Sindaco ha annullato il Palio delle Contrade a causa dell’impennamento dei contagi. Annullamenti che porteranno ripercussioni anche economiche, ma non è la salute pubblica assai più importante di un ritorno economico di una manifestazione?

Perché, cari concittadini, cosa facciamo se l’economia è in buona salute ma gli italiani no? Il Sindaco Pascucci, inebriato dal “nuovo lungomare” non tiene conto di questa emergenza e fa male, perché anche a Cerveteri c’è un’impennata di contagi. Lungi da me voler diffondere il panico, ma bisogna essere serenamente realisti: s’è scambiata l’apertura per un “tana libera tutti” ma non lo è.

Vorrei che il Sindaco Pascucci nel pubblicizzare gli eventi ricordasse a tutti la prudenza, il distanziamento, la mascherina. Sarebbe questo un comportamento responsabile a tutela della cittadinanza e degli eventuali turisti.”