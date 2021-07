Appuntamento allo ore 21.00 presso il Parco della Legnara

Cerveteri, stasera lo spettacolo di fine anno dell’ASD Dimensione Danzo 2000

Stasera l’ASD DIMENSIONE DANZA 2000 , al Parco della Legnara, la scuola etrusca, presenta lo spettacolo di fine anno accademico 2020/21. Un appuntamento importante che si ripete da ventuno anni, sempre molto atteso e soprattutto in grado di coinvolgere un grande numero di spettatori.

Pure in un così difficile e travagliato anno , la scuola ha mantenuto un elevato numero di iscritti, allieve ed allievi con la passione per l’arte coreutica, che con grande felicità si esibiranno nello spettacolo che la Direttrice artistica Alessandra Ceripa, ha voluto non a caso intitolare “RESILIENZA” , termine usato in ingegneria ma anche in psicologia per

indicare una forte volontà di reagire di fronte alle difficoltà.

“Abbiamo attraversato momenti molto critici, ma non ci siamo mai depressi. I gruppi agonistici hanno continuato, anzi implementato la loro presenza alle lezioni, con tutte le precauzioni dovute, ma con una applicazione ancora maggiore.

Cerveteri, stasera lo spettacolo di fine anno dell’ASD Dimensione Danzo 2000

RESILIENZA è stata la parola d’ordine, sorretta dalla convinzione che l’arte della danza , come qualcuno ha detto prima di me ha un valore educativo e pedagogico, e’ uno strumento prezioso di prevenzione e trattamento del disagio giovanile, con conseguenti benefici anche per la prestazione scolastica e le relazioni con coetanei e adulti. Abbiamo lavorato intensamente , sia nelle nostre sale che nei luoghi più belli della nostra città.

La ricchezza archeologica che si unisce alla bellezza dell’arte tersicorea. Insieme ai gruppi agonistici, saranno presenti allieve e allievi dei corsi preparatori che hanno potuto iniziare e si sono aggiunti ai gruppi agonistici solo in data 25 maggio.

In un mese, con solo otto lezioni, hanno anche loro preparato delle coreografie, un tempo indubbiamente troppo breve, dove per scelta insieme a tutto il corpo insegnanti abbiamo scelto la linea musicale, il ritmo con divertimento, tralasciando un po’ da parte la tecnica, che

ritroveranno il prossimo anno”.

Con le coreografie di Alessandra Ceripa, Arianna Galassi, Stefano Capelli, Silvia Mantovani e Valentina Venturini, partenza alle ore 21,00 ”.

Presenta Emanuele Castrucci. Come ogni anno si preannuncia una grande affluenza di pubblico, con organizzazione da parte dell’associazione di tutti i presidi di sicurezza previsti.