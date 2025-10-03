Cerveteri si prepara alla Marcia della Pace: grandissima adesione dei cittadini –

Ampia partecipazione dei cittadini di Cerveteri alla Marcia della Pace Perugia–Assisi in programma il prossimo 12 ottobre. Le adesioni hanno superato le previsioni iniziali, tanto da rendere necessario l’utilizzo di due pullman messi a disposizione dalla Sezione Soci UniCoop Tirreno.

«È un segnale importante di sensibilità, solidarietà e partecipazione da parte della comunità – dichiara Federica Battafarano, da sempre impegnata nella promozione della pace e nella tutela dei diritti – Ringrazio di cuore la Sezione Soci UniCoop Tirreno e la Presidente della sezione locale, Francesca Lopes, per la proficua collaborazione e per aver risposto subito alla mia richiesta, permettendo così a tantissimi cittadini di partecipare a questa grandissima manifestazione di Pace».

Federica Battafarano ha evidenziato come la straordinaria adesione dimostri l’attenzione di Cerveteri alle sofferenze dei popoli, anche se lontani, e la volontà di contribuire a un futuro fondato su pace, autodeterminazione e rispetto della vita umana. Ha inoltre ribadito che non si può restare indifferenti di fronte alle gravi violazioni e alle vittime innocenti dei conflitti.

«Buona Marcia a tutte e tutti» ha infine concluso.