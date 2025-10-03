Giornate d’autunno FAI, appuntamento l’11 e 12 ottobre: tra i siti visitabili il Borgo Storico e Palazzo Baronale Orsini ad Anguillara Sabazia –

La Rappresentanza italiana della Commissione Europea ha scelto l’apertura del Borgo Storico e del Palazzo Baronale Orsini di Anguillara Sabazia, fra 700 luoghi, quale sito di rilevante importanza storica per l’istituzione di un itinerario europeo durante le Giornate FAI d’Autunno.

La nostra attività verte sulla raccolta fondi con un contributo libero che avrete la possibilità di donare per recupero e tutela del nostro territorio, ma non obbligatorio. La visita non necessita di alcuna prenotazione. Bisogna recarsi a Porta Maggiore (ingresso al centro storico di Anguillara Sabazia), dove

verranno formati gruppi da 10 persone, accompagnati da un nostro Volontario Narratore per iniziare “il viaggio nella storia” che avrà una durata di circa 45 minuti (ultimo gruppo partenza alle 17.00).

La visita inizierà dal Borgo: attraverseremo Porta Maggiore, ammirando la Fontana delle Anguille. Al vicolo della Grondarella vedremo i resti di una villa romana. Giunti a Piazza Magnante osserveremo strutture medioevali e successivamente saremmo stupiti da un enigmatico murale: “La ragazza che guarda il lago”. Ai giardini del Torrione ci meraviglieremo della maestosità del lago di Bracciano. Infine, accederemo al Palazzo Baronale Orsini (generalmente non visitabile): complesso rinascimentale, tra i più incantevoli del Lazio ed incastonato nelle fortificazioni, di cui visiteremo il piano nobile, composto da vari ambienti decorati con affreschi di vari autori tra cui Luzio Romano. Saremmo allietati in orari prestabiliti dalle melodie suonate dai ragazzi dell’Associazione Scuola Orchestra di Anguillara Sabazia. Il viaggio terminerà al Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori”, gestito dai volontari dell’Associazione Culturale Sabate.