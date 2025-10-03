Giulio Golia e Francesca Di Stefano presentano il libro sul caso Vannini. Con loro Anna Boiardi e i genitori di Marco

Cerveteri, domenica 12 ottobre presentazione in anteprima nazionale del libro “L’ultima notte di Marco” –

Domenica 12 ottobre Cerveteri diventerà teatro di un evento che unisce cultura e testimonianza civile. Alle ore 17:30, sotto la storica quercia nella piazza antistante la libreria Mondadori, verrà presentato in anteprima nazionale il volume “L’ultima notte di Marco. Verità e bugie sul caso Vannini”, edito da Piemme.

Gli autori, il giornalista televisivo Giulio Golia e la reporter Francesca Di Stefano, firmano un lavoro che ricostruisce con precisione giornalistica e sensibilità umana la tragica vicenda di Marco Vannini, il giovane di Ladispoli scomparso nel 2015. Il libro analizza le incongruenze e le zone d’ombra del processo, restituendo al lettore uno sguardo lucido e attento su un caso che ha segnato l’opinione pubblica italiana.

A dialogare con gli autori sarà Anna Boiardi, giornalista e scrittrice che ha curato la prefazione. All’incontro parteciperanno anche Marina e Valerio Vannini, i genitori di Marco, che da anni portano avanti una battaglia instancabile per la verità e la giustizia.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo #laMondadoriCerveteriIncontra, rassegna che porta in città scrittori, giornalisti e protagonisti del dibattito contemporaneo. L’ingresso è libero. Informazioni in libreria o al numero 0687081325.