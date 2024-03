Cerveteri sfortunato, punito da tre goal di Moretti

Ora i cervi dovranno combattere per evitare la retrocessione. Il dg Discepolo: “Squadra motivata, non retrocederemo”

Esce sconfitto il Cerveteri, che è punito da un calco di rigore nel finale, segnato dal suo ex, Andrea Moretti, che fa tre goal, Un giocatore importante, che l’ex mister Superchi, a settembre, lo aveva assecondato su Toscano, lasciandolo andare via. Insomma una sconfitta che non ha meritato la formazione cerite, andata due volte in vantaggio con Patrascu nel primo tempo e Ranucci nella ripresa.

“Siamo stati battuti a dieci minuti dalla fine, quando stavamo giocando un’ottima partita, combattuta e molto viva – ha detto il dg Discepolo -. Purtroppo dobbiamo fare i conti con una sconfitta che a mio avviso non meritavamo e che ci fa retrocedere al terzo ultimo posto. Siamo tutte lì, ce la giocheremo anche per la salvezza diretta. Un discorso che vale per tutti. Però posso dire che questa squadra è in salute, lotta e gioca bene. Pertanto credo che avremo molte chance di salvarci, mi auguro evitando i play out”.