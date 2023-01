Appuntamento a Cerenova a partire dalle 15 con animazione e spettacoli. Alle 16.30 si partirà con la sfilata dei carri allegorici

Dopo due anni segnati da restrizioni e locdown, con le feste, anche le più tradizionali annullate e riposte in un cassetto in attesa di tempi migliori, ora questo 2023 sembra finalmente riportare la gioia e la socialità in Italia.

E così dopo il primo Natale, dal 2019, trascorso in compagnia di familiari e amici, dopo una Notte di San Silvestro all’insegna finalmente dell’allegria, ora anche il Carnevale si prepara ad essere esplosivo.

E per celebrare come si deve questo momento, ecco che a Cerveteri arriva la prima sfilata di Carnevale 2023.

Promotori dell’iniziativa la Proloco Due Casette, la Proloco di Marina di Cerveteri, Sasso, il Rione Cerenova Constantica, Pian della Carlotta, l’istituto comprensivo Marina di Cerveteri e la chiesa San Francesco d’Assisi.

Il tutto con il patrocinio del Comune di Cerveteri e l’assessorato alle pari opportunità, cultura, inclusione e pubblica istruzione.

A Cerveteri in arrivo la prima sfilata di Carnevale 2023. Quando?

L’appuntamento è per l’11 febbraio a Cerenova. Si partirà alle 15 con animazione, bolle giganti, spettacolo acrobatico, cavalli e fuoco. T

anti eventi insomma che non vogliono far altro che scaldare l’atmosfera per l’arrivo della vera novità: la sfilata dei carri allegorici in programma a partire dalle 16.30. Si partirà dalla Chiesa San Francesco D’Assisi