Cerveteri Settevene Palo, Zotta: “Apriremo per Natale”

A Cambia il mondo il vicesindaco di Città Metropolitana di Roma assicura che l’apertura è prossima

Teresa Zotta, vicesindaco di Città Metropolitana, ai microfoni della trasmissione di Fabio Bellucci, Cambia il mondo, si dice sicura che la Settevene Palo riaprirà entro il 24 dicembre di quest’anno.

Zotta ha spiegato che le difficoltà incontrate in questo progetto sono state molte e facendo il paragone con altri interventi per il ripristino di strade nel territorio ha sottolineato l’iter solitamente tenuto dall’Amministrazione.

“In altri casi abbiamo messo tutti i soggetti interessati di fronte alle proprie responsabilità coordinandoli secondo le proprie aree di competenza”, dice.

Ma con la Settevene Palo questo non è stato possibile perché mettere attorno a un tavolo i soggetti privati sarebbe stato difficile.

A questo poi si è aggiunta la pandemia di coronavirus: la chiusura delle attività durante il lockdown e le misure di sicurezza da adottare, hanno ritardato i lavori.

“Quando si è interrotto per il Covid – spiega Zotta –, la ditta e gli operai si sono trovati in difficoltà per terminare il lavoro”.

Poi garantisce: “Non amo dare annunci se non sono sicura della questione”.

Incalzata da Bellucci sull’effettiva apertura natalizia della strada, il vicesindaco dice “conto di sì”.

“Siamo alle battute conclusive: oggi si dovrebbero avere le ultime conferme dagli uffici. La cerimonia del taglio del nastro non serve”, conclude.