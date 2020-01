Cerveteri, servizio di igiene urbana. Congelato lo sciopero del 28

Condividi Pin 0 Condivisioni

Il comune ha avviato la procedura di rescissione. L’obiettivo è quello di tutelare i lavoratori

Cerveteri, servizio di igiene urbana

Ore delicate per il servizio di igiene urbana (e dei lavoratori) a Cerveteri. Da questa mattina, ed è ancora in corso, si sta svolgendo una riunione tra i sindacati, le aziende dell’ATI e l’amministrazione comunale.

Al momento sembrerebbe congelato lo sciopero che era stato indetto per il prossimo 28 gennaio. I lavoratori ASV Spa, che insieme a quelli di Camasambiente (ATI) espletano il servizio di raccolta differenziata non erano stati, ad oggi, ancora retribuiti relativamente alla mensilità di dicembre. La situazione aveva portato il sindacato sul piede di guerra:

“Abbiamo scritto alla società, denunciando la mancata erogazione degli stipendi, nonostante i lavoratori siano stati rassicurati con una comunicazione da parte della ASV” aveva denunciato Roberto Meroldi, responsabile igiene ambientale della Fp Cgil di Roma e Lazio.

“L’Amministrazione comunale – si leggeva sempre nella nota del sindacato – ha dato ampie rassicurazioni circa il regolare pagamento alla società delle quote stabilite per l’erogazione dei servizi di pulizia della città”.

La situazione aveva spinto il sindacato a chiedere all’amministrazione di valutare la reinternalizzazione in house del servizio di igiene urbana della città di Cerveteri. Il comune, intanto, sta pensando di rescindere il contratto.

Quello che trapela dall’incontro di questa mattina è che lo sciopero del 28 sia al momento congelato. Il comune, infatti, ha avviato le pratiche di rescissione all’ATI, ma la CAMASSA ha inviato le controdeduzioni per spiegare le motivazioni per cui secondo l’azienda la rescissione non sarebbe la via maestra. I prossimi giorni, quindi, saranno fondamentali per conoscere il futuro del servizio. Giorni in cui gli addetti ai lavori dovranno innanzitutto studiare le controdeduzioni.

Conferme arrivano dall’assessore Elena Gubetti: “Il comune ha avviato una procedura di rescissione del contratto. I tempi per risolvere la vicenda scadono il 27, al momento la sciopero è congelato. Stiamo sottoscrivendo – spiega – un accordo in cui la Camassa si prende l’impegno, qualora subentri nella gestione completa dell’appalto, di mantenere in essere tutti i contratti con i lavoratori”.

In caso di rescissione e di affidamento a terzi in vista di espletamento della gara si sta, comunque, lavorando affinché vengano garantiti tutti i lavoratori.

Riccardo Dionisi