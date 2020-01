Condividi Pin 0 Condivisioni

Ottima performance di Elisa Pocchiarotti e Marco Bartic alla “Technic Cup 2020”. I due atleti del centro sportivo ladispolano selezionati per la Squadra Regionale Lazio.

Taekwondo, successo per gli atleti de Il Gabbiano

Domenica 19 Gennaio si è svolta la Competizione Nazionale Sincro di Forme “Technic Cup 2020” riservata esclusivamente alle squadre Regionali.

Elisa Pocchiarotti e Marco Barti, giovanissimi atleti del Centro Sportivo “Il Gabbiano” di Ladispoli sono stati selezionati per formare la Squadra Regionale Lazio).

In gara, le performance dei due allievi del Maestro di Taekwondo Alessandro Benardinelli, sono state assolutamente convincenti. Alti i risultati raggiunti e piena soddisfazione nello spogliatoio.

La competizione ha visto in campo tutte le Squadre Regionali Italiane, ognuna composta dai migliori atleti di ogni Regione, con centinaia gli atleti che si sono sfidati all’interno di un palazzetto dello sport di tutto rispetto, cioè il Palaflorio Bari (circa 6.000 posti).

Non è passato inosservato l’impegno profuso dai due atleti di Ladispoli.

Marco Bartic, classe 2010, in assoluto il più giovane della competizione, ha sfidato e superato molti atleti più grandi d’età e con più esperienza conquistando 3 podi:

Bronzo 3° classificato Squadra

Bronzo nel Tio

Argento nella Coppia

Elisa Pacchiarotti, classe 2008, Vice Campionessa Italiana in carica, ne ha conquistati due:

Bronzo 3° classificata Squadra

Bronzo nel Trio

Ora gli atleti sono in già in fase di preparazione per la gara Internazionale “Austria Open”, che promette altre importanti risultati.