La nota del vice Sindaco Città Metropolitana di Roma Teresa Maria Zotta

Città Metropolitana: ”La mobilità lavorativa come strumento di sviluppo locale”

Il 29 gennaio 2020 la Città metropolitana di Roma Capitale e Capitale Lavoro S.p.A., in stretta collaborazione con BA-ZAV, l’Agenzia federale per il lavoro tedesca, sta organizzando un’importante giornata di selezione per interessanti offerte di lavoro nell’ambito delle professioni turistiche proposte da “Hyatt Hotels Corporation”, multinazionale leader nel settore dell’intrattenimento e della ricettività turistica e alberghiera e in particolare nella gestione di hotel e resort.

Azienda leader nel settore, presente in 60 paesi nel mondo sotto diversi marchi conta circa 600 strutture. Le offerte di lavoro promosse da Hyatt sono il risultato di questa stretta azione di collaborazione tra i partners del progetto “Reactivate”.

I profili professionali oggetto della selezione sono Chef, Cameriere e Receptionist, da destinare ad un interessante percorso professionale presso strutture ricettive in diverse città della Germania (Mainz, Francoforte, Berlino, Monaco).

La Città metropolitana di Roma Capitale è, infatti, uno degli HUB europei per la mobilità lavorativa riconosciuti dall’UE ed attraverso i progetti Your first EURES job e Reactivate svolge servizi qualificati di recruitment per le imprese dell’Unione Europea.

Attraverso servizi flessibili e personalizzati integrati in una rete europea, Your first EURES job e Reactivate rispondono al cambiamento del mercato del lavoro e alle mutate domande degli attori dello sviluppo locale, offrendo opportunità reali di sviluppo delle competenze e crescita professionale alle aziende e ai cittadini europei.

“Proseguono le iniziative all’interno di questi progetti, che rendono sempre più efficace e riconosciuto il ruolo dell’Ente metropolitano a livello europeo: la mobilità lavorativa può fungere da leva e strumento per lo sviluppo strategico, uno dei compiti fondamentali della Città metropolitana: in partnership con grandi realtà internazionali, diamo ai nostri giovani opportunità di crescita professionale e occasioni lavorative di alto livello”, dichiara il vice Sindaco della città metropolitana di Roma Capitale, Teresa Maria Zotta.