Cerveteri senza barriere: alla scoperta della Necropoli etrusca e della natura

CERVETERI – Una giornata in cui la storia millenaria e la bellezza della natura diventano finalmente patrimonio di tutti, senza distinzioni o ostacoli fisici. Sabato 18 aprile 2026, Cerveteri si trasforma nella capitale dell’inclusione con l’evento denominato Tutti insieme accessibilmente! Natura e Arte senza barriere.

La giornata inizierà alle ore 10:00 con il raduno presso il parcheggio della Necropoli della Banditaccia, in Piazza Mario Moretti. Protagonista della mattinata sarà il celebre sito UNESCO, cuore pulsante della civiltà etrusca, che ospiterà una visita guidata accessibile lungo la suggestiva Via degli Inferi. Nel pomeriggio il focus si sposterà sul patrimonio naturalistico con un’escursione nel territorio cerite, in particolare nella Macchia della Signora, per un’esperienza immersiva che unisce il fascino dell’archeologia al respiro della natura locale.

L’iniziativa non si limita a proporre un percorso, ma mette a disposizione strumenti concreti per abbattere ogni barriera. Sono infatti previsti l’utilizzo di carrozzine da escursionismo Joëlette per i sentieri naturalistici, il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana per i non udenti, guide specializzate per persone non vedenti e ipovedenti e accompagnatori dedicati per persone con disabilità cognitive.

Il progetto è promosso dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino in collaborazione con Disability Pride Italia e gode del contributo della Regione Lazio nell’ambito della legge regionale 24/2019 per l’annualità 2025. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di rendere accessibili a tutti luoghi di straordinario valore, abbattendo le barriere fisiche e culturali che spesso limitano la fruizione del nostro patrimonio.

La partecipazione all’evento è libera fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per garantire la migliore organizzazione dei servizi dedicati e per le prenotazioni è possibile contattare il numero 3393275017 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]. Si tratta di un’occasione imperdibile per vivere il territorio etrusco in una dimensione di condivisione e rispetto, dimostrando che l’arte è ancora più bella quando non esclude nessuno.

CERVETERI – Una giornata in cui la storia millenaria e la bellezza della natura diventano finalmente patrimonio di tutti, senza distinzioni o ostacoli fisici. Sabato 18 aprile 2026, Cerveteri si trasforma nella capitale dell’inclusione con l’evento denominato Tutti insieme accessibilmente! Natura e Arte senza barriere.

La giornata inizierà alle ore 10:00 con il raduno presso il parcheggio della Necropoli della Banditaccia, in Piazza Mario Moretti. Protagonista della mattinata sarà il celebre sito UNESCO, cuore pulsante della civiltà etrusca, che ospiterà una visita guidata accessibile lungo la suggestiva Via degli Inferi. Nel pomeriggio il focus si sposterà sul patrimonio naturalistico con un’escursione nel territorio cerite, in particolare nella Macchia della Signora, per un’esperienza immersiva che unisce il fascino dell’archeologia al respiro della natura locale.

L’iniziativa non si limita a proporre un percorso, ma mette a disposizione strumenti concreti per abbattere ogni barriera. Sono infatti previsti l’utilizzo di carrozzine da escursionismo Joëlette per i sentieri naturalistici, il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana per i non udenti, guide specializzate per persone non vedenti e ipovedenti e accompagnatori dedicati per persone con disabilità cognitive.

Il progetto è promosso dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino in collaborazione con Disability Pride Italia e gode del contributo della Regione Lazio nell’ambito della legge regionale 24/2019 per l’annualità 2025. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di rendere accessibili a tutti luoghi di straordinario valore, abbattendo le barriere fisiche e culturali che spesso limitano la fruizione del nostro patrimonio.

La partecipazione all’evento è libera fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per garantire la migliore organizzazione dei servizi dedicati e per le prenotazioni è possibile contattare il numero 3393275017 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]. Si tratta di un’occasione imperdibile per vivere il territorio etrusco in una dimensione di condivisione e rispetto, dimostrando che l’arte è ancora più bella quando non esclude nessuno.