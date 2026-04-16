Risultati eccellenti al Campionato Primaverile FIN: qualificazioni nazionali e un prestigioso 12° posto su 64 società

Tyrsenia Sporting Club, trionfo a Ostia: giovani talenti del nuoto artistico protagoniste –

Si è concluso con risultati di grande prestigio il Campionato Primaverile Agonistico Ragazzi ed Esordienti A di nuoto artistico, andato in scena dal 9 al 12 aprile nello splendido Centro Federale di Ostia. Protagoniste assolute le atlete dell’ASD TYRSENIA SPORTING CLUB, che hanno saputo distinguersi in una competizione di altissimo livello, confermando la qualità del lavoro svolto in vasca.

Straordinaria la prova delle sei atlete della categoria Esordienti A, che si sono confrontate con ben 414 partecipanti provenienti da tutta Italia. Spiccano i risultati di Ferranti, che ha conquistato un eccellente 21° posto, e Bortolin, 39ª classificata, entrambe qualificate tra le prime 40. Ottime prestazioni anche per Santucci, Bucciarelli, Morgante e Abis, tutte posizionate tra le prime 150.

Grazie a questi risultati, la società ha ottenuto la qualificazione al Campionato Italiano Estivo FIN, in programma a fine luglio nella suggestiva cornice del Foro Italico, raggiungendo uno splendido 12° posto su 64 società partecipanti.

Non meno importante il risultato della categoria Ragazze, che ha conquistato con determinazione il pass per il Campionato Italiano Estivo, previsto a fine giugno a Riccione. Le atlete si sono qualificate nelle specialità Obbligatori, Duo e Combinato, dimostrando grande versatilità e preparazione tecnica.

Un traguardo significativo che riempie di orgoglio tutta la società, impegnata ogni giorno a costruire un percorso solido e ambizioso accanto alle realtà storiche di questo affascinante sport.

Orgoglio, impegno e passione: sono questi i valori che contraddistinguono il gruppo di atlete, guidate con competenza e dedizione dall’allenatrice Ilaria Bruno, affiancata dalle collaboratrici Viviana Anconetani, Elisa Sannino, Francesca Consalvi e Martina Enne. Un team unito che guarda al futuro con entusiasmo e grandi ambizioni.