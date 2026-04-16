Venerdì 17 aprile un incontro promosso dai Giovani Democratici e dal Partito Democratico locale per dare voce alle nuove generazioni

Ladispoli, “Spazio ai Giovani”: confronto e partecipazione al Gran Bar Nazionale –

Ladispoli si prepara ad accogliere un momento di confronto dedicato alle nuove generazioni. Venerdì 17 aprile, alle ore 17:30, il Gran Bar Nazionale ospiterà “Spazio ai Giovani”, un’iniziativa promossa dai Giovani Democratici insieme al Partito Democratico di Ladispoli, con l’obiettivo di mettere al centro idee, esperienze e prospettive dei giovani del territorio.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Christian Matilli, segretario GD Tirreno, mentre la moderazione e l’introduzione saranno affidate a Giacomo Maria De Vito, vicesegretario PD Ladispoli. L’evento si presenta come un’occasione di dialogo aperto, in cui politica e partecipazione si incontrano per costruire un confronto diretto con il pubblico.

Ampio spazio sarà dedicato agli interventi di esponenti locali e nazionali dell’organizzazione giovanile. Tra questi Alessandro Manciotti, presidente dei Giovani Democratici nazionale, e Giosuè De Felici, responsabile organizzazione GD della provincia di Roma. Interverranno inoltre Arianna Ciorcas, Lorenzo Di Domenico insieme a Leonardo Corcioni, Francesca Romano e Domiziana Morbitelli, praticante avvocata e attivista contro le mafie.

L’iniziativa mira a valorizzare il ruolo attivo dei giovani nella società, affrontando temi legati all’impegno civico, alla formazione politica e alla legalità. Un segnale di collaborazione tra le articolazioni giovanili e il partito locale per rafforzare il legame con il territorio.

A rendere ancora più informale e accogliente l’appuntamento sarà l’aperitivo offerto dagli organizzatori, pensato per favorire momenti di socialità e scambio anche al di fuori degli interventi ufficiali.

“Spazio ai Giovani” si propone così non solo come evento politico, ma come luogo di incontro e crescita condivisa, dove le nuove generazioni possono trovare spazio, voce e ascolto.