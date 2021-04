Share Pin 9 Condivisioni

“Amministrazione Pascucci non all’altezza della situazione”

Cerveteri, sciopero dei dipendenti igiene urbana. Orsomando – De Angelis: “Sono anni che denunciamo le problematiche del servizio”

“Poca sicurezza sul lavoro e problemi con l’azienda. Incrociano le braccia oggi e fino a fine turno i dipendenti della MSA AMBIENTE , la società che gestisce la raccolta differenziata e stanno tenendo un presidio presso l’isola ecologica”.

Così i consiglieri De Angelis e Orsomando in una nota in cui si legge: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso riguarda l’incendio della cabina di un mezzo di lavoro che ha fatto sfiorare presumibilmente la tragedia per tre lavoratori che si sono salvati per un soffio, l’incidente del danneggiamento di alcune vetture causato da un mezzo senza freni e le buste paga con un buono pasto dimezzato, gli assegni familiari a singhiozzo, part time senza ore e carichi di lavoro eccessivi specialmente il sabato, oppure mezzi con gravi problemi, vedi la perdita di carburante, come anche la gestione aziendale con probabili e presunti quanto discutibili comportamenti di chi dirige in parte del cantiere di cui approfondiremo”.

“Sono anni che noi denunciamo le problematiche di un servizio che probabilmente non ha rispettato alla lettera le direttive del capitolato d’appalto e in più occasioni abbiamo interessato l’amministrazione Pascucci, che purtroppo anche per questo gravissimo inconveniente, non solo non si è dimostrata all’altezza della situazione, ma si è limitata ad avvisare l’utenza con poco anticipo, creando disagio con l’approvvigionamento plastica nelle case dei cittadini”.