Cerveteri, sabato raccolta alimentare al Carrefour e alla COOP

Gruppo Comunale di Protezione Civile, atleti della Cerveteri Runners e Gruppo Scout Agesci 1 Cerveteri impegnati in una lunga giornata di solidarietà

La solidarietà non va in vacanza a Cerveteri. Sabato 26 giugno, presso i Supermercati Carrefour in Largo A. Loreti n.2 e COOP in Via Paolo Borsellino a Cerveteri, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, insieme alla G.S. Cerveteri Runners e al Gruppo Scout Agesci Cerveteri 1, saranno infatti impegnati per l’intera giornata in una maxi raccolta di generi alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà del territorio.

“Anche con l’arrivo dell’Estate i Volontari e le Volontarie del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, egregiamente guidati dal nostro Funzionario Renato Bisegni, continuano ad impegnarsi in maniera costante per il territorio e per garantire assistenza e sostegno a tutta la cittadinanza – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – oltre alle consuete attività del periodo estivo, che vanno dai servizi in mare fino a quelli di antincendio boschivo, prosegue anche quella delle raccolte alimentari, preziose per continuare ad offrire e consegnare i pacchi di generi alimentari che oramai da un anno e mezzo stiamo portando direttamente a casa alle famiglie in una situazione di difficoltà economica. Come sempre, oltre che a tutti i Volontari, il mio ringraziamento più grande e sincero è per tutti i cittadini, che con generosità e sensibilità partecipano sempre a queste iniziative solidali, aiutandoci a continuare a non lasciare indietro nessuno”.

“Ci tengo poi a ringraziare e a complimentarmi con le due realtà associative del nostro territorio che hanno deciso di scendere in campo al fianco della nostra Protezione Civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e permettendoci dunque di ampliare i turni e gli orari delle raccolte alimentari: la Cerveteri Runners, prestigiosa realtà di atletica guidata da Loredana Ricci, e i ragazzi del Gruppo Scout Agesci Cerveteri 1, sempre attenti e sensibili alle tematiche ambientali e sociali del territorio – prosegue Alessio Pascucci – a loro, il mio ringraziamento con l’auspicio che questa collaborazione e sinergia possano continuare anche in futuro”.

Per la raccolta alimentare, donare solamente prodotti a lunga conservazione, come pasta, riso, pomodori pelati e passate di pomodoro, legumi vari, come fagioli, ceci, piselli, caffè, biscotti, prodotti per la colazione, latte a lunga conservazione, succhi di frutta e olio. Utili e graditi, anche i prodotti per l’infanzia, come pannolini, latte in polvere e omogenizzati. Non donare prodotti freschi e surgelati.