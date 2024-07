Cerveteri, sabato nel Rione Boccetta una cena rionale per raccogliere i fondi per la realizzazione del carro allegorico

di Giovanni Zucconi

Dopo il rione Madonna dei Canneti, anche il Rione Boccetta ha organizzato il suo evento finalizzato alla raccolta dei fondi necessari per la realizzazione del carro che parteciperà

alla sfilata della prossima “Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti”.

Questi eventi sono necessari perché realizzare il carro che parteciperà alla sfilata richiede non solo la partecipazione di molte persone, ma anche i fondi necessari per costruire una scenografia che possa competere in bellezza e in ricchezza con quelle realizzate dagli altri Rioni.

Cerveteri, sabato nel Rione Boccetta una cena rionale

L’evento organizzato dal Rione Boccetta rientra nella loro più classica e consolidata tradizione. Organizzeranno infatti una “Cena Rionale del Rione Boccetta”. La cena all’aperto si svolgerà, a Cerveteri, sabato 13 prossimo, lungo la Via dei Bastioni. E, come dicono gli organizzatori che abbiamo contattato, sarà un’occasione imperdibile per ritrovarsi, e celebrare insieme la comunità del Rione. Ma anche quella di tutta Cerveteri. Sarà l’occasione di trascorrere una serata indimenticabile con i propri vicini, e con gli amici Cerveterani.

Naturalmente gli organizzatori sperano in una grande affluenza. Più gente parteciperà, e più bello sarà il carro che verrà realizzato per la Sagra dell’Uva. Vi aspettano quindi numerosi. Per condividere buon cibo, musica e tanto divertimento! La cena inizierà alle ore 21:00. Al costo di 18.00 euro, verrà offerto un ricco menu di piatti tradizionali. “Preparati con amore”, come tengono a precisare gli organizzatori. Ci sarà poi della musica dal vivo, e intrattenimenti per tutte le età. È prevista anche una lotteria con magnifici premi. Per prenotazioni e informazioni si può telefonare a Pietro, al numero 345-8492190, oppure recarci all’Antico Forno a legna di Piergentili