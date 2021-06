Share Pin 0 Condivisioni

L’intervento a quanto pare è complicato e richiederà alcuni giorni

Cerveteri: rottura sulla rete idrica di Campo di Mare, disagi e interruzione del flusso –

Disagi idrici a Campo di Mare. A quanto pare nella frazione etrusca si è registrata una grossa rottura alla condotta idrica gestita da Rfi.

“L’intervento – ha spiegato il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci – è molto complicato e richiederà alcuni giorni”.

Fino a quel momento si potranno verificare disagi e interruzioni nel flusso idrico che addirittura potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

“Questa sera, grazie a un intervento di RFI, riempiremo il cassone con un’autobotte, cercando di alleviare i disagi”, ha spiegato Pascucci.

E il primo cittadino invita a “non usare l’acqua se non per motivi indispensabili”.

In via precauzionale tra le 24 e le 5 di mattina il flusso idrico sarà interrotto. “Siamo in costante contatto con Rfi”, ha proseguito Pascucci, “e vi aggiorneremo su ogni nuovo sviluppo”.

Il primo cittadino, inoltre, spiega che i diversi disagi idrici che si stanno registrando a Cerenova potrebbero essere determinati dal guasto individuato a Campo di Mare.

Problemi, comunque, che “in parte dovrebbero essere alleviati da queste manovre – ha spiegato – in parte, richiederanno altri interventi da parte di Acea”.

E Pascucci ha voluto ringraziare l’assessore Gubetti, il sindaco di Manziana Bruno Bruni, il consigliere regionale Emiliano Minnucci, il responsabile di RFI Andrea Talera, l’architetto Matteo Mucci (RFI) e il direttore del Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano Daniele Badaloni “per essersi tutti immediatamente attivati (nonostante sia sabato). Grazie di cuore”.

