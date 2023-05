Cerveteri: Rioni per l’Emilia-Romagna, donazione unitaria per la popolazione alluvionata

Le dichiarazioni del Delegato Parroccini e il ringraziamento del Sindaco Elena Gubetti

I Rioni di Cerveteri scendono in campo per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

“Come Rioni e come cittadini di Cerveteri, insieme, volevamo fare un gesto concreto per chi sta soffrendo, per chi a causa della furia dell’acqua ha perso tutto. Per questo, di comune accordo, abbiamo deciso di devolvere una parte del ricavato delle iniziative organizzate insieme all’Amministrazione comunale in occasione della Festa del Patrono di San Michele Arcangelo all’Emilia-Romagna. Sappiamo perfettamente che si tratterà di un aiuto infinitamente piccolo rispetto ai milioni di euro di danni, ma lo facciamo con il cuore e con la speranza che il nostro contributo possa rappresentare un sostegno concreto”. A dichiararlo in maniera congiunta è Manuele Parroccini, Delegato ai Rapporti con Rioni e Pro Loco del Comune di Cerveteri insieme ai Presidenti dei Rioni, nel commentare l’iniziativa solidale da parte dei Rioni di Cerveteri.

“Da sempre uno dei valori che caratterizzano i Rioni di Cerveteri, oltre al mantenimento delle tradizioni cittadine, c’è quello di aiutare, mettersi a disposizione, non lasciare solo il prossimo – ha dichiarato Manuele Parroccini – ci sembrava dunque giusto e importante donare ai nostri fratelli emiliani, colpiti da una tragedia inenarrabile, una parte del ricavato dei festeggiamenti del Santo Patrono della nostra città. Un momento di festa di Cerveteri, che auspichiamo possa rappresentare anche una piccola luce di speranza per tutte queste famiglie che hanno perso tutto. Ovviamente, così come fatto da noi Rioni, speriamo che tante altre realtà associative, cosa che sappiamo già sta accadendo, nelle loro possibilità possano dare un sostegno al popolo emiliano”.

“Un ringraziamento al gesto di solidarietà effettuato dai Rioni giunge anche dal Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Ringrazio Manuele Parroccini, nostro Delegato, tutti i Presidenti dei Rioni e tutti gli attivisti, che con infinita generosità hanno voluto far sentire in maniera tangibile la presenza di Cerveteri alla popolazione emiliana. In questi giorni a Cerveteri si stanno svolgendo numerose iniziative solidali per l’Emilia – Romagna, sono certa che come sempre ci dimostreremo essere una città dal cuore generoso”.