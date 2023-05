Il percorso dei mezzi del trasporto pubblico rimane invariato e non sarà saltata nessuna fermata

Cerveteri: i capolinea dei bus traslocano in viale Manzoni. Gubetti: “Avviato percorso di valorizzazione di piazza Aldo Moro” –

“L’azione dell’Amministrazione Comunale dimostra la chiara volontà di valorizzare le bellezze storico-architettoniche del centro storico e migliorare la vivibilità attraverso una maggiore fruibilità di piazza Aldo Moro. In vista degli eventi estivi ed in particolar modo i più imminenti, quali la tradizionale infiorata di domenica e l’Etruria Sport Festival del prossimo weekend, vogliamo che uno dei luoghi principali di ritrovo e aggregazione delle famiglie della nostra città abbia una nuova vivibilità. Per questo, con decorrenza da oggi, abbiamo deciso di spostare il capolinea del servizio di trasporto pubblico da Piazza Aldo Moro a Viale Manzoni, una zona decentrata ma ugualmente vicina al centro urbano. Gli utenti non subiranno alcun tipo di disagio perchè restano confermate passaggio e fermata in Piazza Aldo Moro sia per le linee interne della Seatour che della Cotral. Con la ricollocazione delle fermate libereremo la piazza dal traffico di mezzi che ad oggi oltre a congestionare la viabilità non consentono di godere della meravigliosa scalinata che adorna la piazza Aldo Moro ”.

Ad annunciarlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, nell’informare la cittadinanza dello spostamento del Capolinea di Piazza Aldo Moro. La novità entra in vigore oggi, venerdì 26 maggio e sarà attiva fino a sabato 30 settembre.

“L’aspetto che ci tengo a sottolineare, soprattutto per rassicurare la cittadinanza, è che il percorso del trasporto pubblico locale rimane invariato: non salterà nessuna fermata e il servizio rimane invariato – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – al momento abbiamo posto come margine temporale quello del 30 settembre ma l’obiettivo è quello di rendere definitivo lo spostamento del Capolinea. Ne beneficerà la viabilità e la vivibilità della nostra città e dunque del Centro Storico”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Gubetti – ringrazio il Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti, con la quale ho lavorato insieme alle due aziende di trasporto pubblico, per la messa in pratica di questa nuova regolamentazione”.