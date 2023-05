La Consigliera comunale Adele Prosperi: “Un gesto simbolico, possa essere luce di speranza verso una cura della Sclerosi Multipla”

Per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla il Granarone a Cerveteri si illumina di rosso –

Martedì 30 maggio ricorre in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Come tradizione, a Cerveteri, Comune solidale Aism, il Palazzo del Granarone, sede dell’Aula Consiliare e della Biblioteca comunale si illuminerà di rosso, colore che rappresenta l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, l’Associazione che da oltre mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento per le persone con Sclerosi Multipla e una delle maggiori finanziatrici in Europa nel campo della Ricerca Scientifica.

“Si tratta di un gesto puramente simbolico, ma che da Consigliera comunale e Volontaria sono lieta di poter annunciare anche quest’anno – ha dichiarato la Consigliera comunale e Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica – Cerveteri in questi anni si è dimostrata una città generosa, sensibile e attenta al tema della Sclerosi Multipla: come volontaria sono dieci anni che raccolgo fondi nella nostra città da destinare all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ed ogni volta la risposta di amici, cittadini e commercianti è sempre importante: solamente negli ultimi mesi, da Natale 2022 ad oggi, abbiamo raccolto oltre 3mila euro. Una cifra importante, che sommata ai risultati di tutta la Provincia di Roma e di tutta Italia, consentono ad Aism di dare nuova forza alla Ricerca Scientifica e a tutti i servizi assistenziali per le persone con Sclerosi Multipla”.

Importante il risultato delle ultime tre iniziative di raccolta fondi a sostegno di Aism a Cerveteri. Con il Natale di Aism 2022 sono stati raccolti 1205 euro, con Bentornata Gardensia 1245 euro e con le Erbe Aromatiche di Aism 635 euro.

Per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla il Granarone a Cerveteri si illumina di rosso

“Illumineremo il Palazzo del Granarone, l’edificio visibile da ogni angolo della nostra città, del colore rosso – conclude la Consigliera Prosperi – vogliamo sia una luce di vicinanza da parte dell’Istituzione, ma anche una luce di speranza, affinché presto, finalmente, il lavoro e lo studio di medici e ricercatori possa portare ad una cura per la Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi ancora non ha una cura”.

La sclerosi multipla può esordire ad ogni età della vita, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni. Le persone con Sclerosi Multipla stimate nel mondo sono circa 2,8 milioni, di cui 1.200.000 in Europa e circa 133.000 in Italia. Il numero di donne con sclerosi multipla è quasi triplo rispetto agli uomini.

Per avere maggiori informazioni sul mondo di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, visitare il sito www.aism.it