Indignato e stanco scrive al Sindaco e alla Multiservizi

Cerveteri, ”Rimozione raccoglitore abiti e bonifica area circostante”: l’appello di un cittadino

”Raccoglitore abiti nel mirino degli incivili che ancora una volta lo utilizzano per riempirlo di qualsiasi cosa”. A lanciare l’appello al Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e alla Multiservizi, un cittadino stanco ed indignato di dover proseguire a fare i conti quasi tutti i giorni con questi brutti scenari.

“Da tempo è stato collocato il contenitore per la raccolta degli abiti usati nei pressi della Casa dell’Acqua, ovvero in un punto non presidiato da telecamere e ciò porta ad inevitabili conseguenze” – segnala il cittadino – “Chiedo di poter spostare il raccoglitore in un’altra zona ed effettuare una bonifica del sito che è anche attaccato al perimetro dell’asilo. Lei è sempre attento a tematiche importanti e confido nella sua funzione di poter smuovere presto questa brutta situazione”.