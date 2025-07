Cerveteri, rifiuti abbandonati lungo la Strada Provinciale Settevene Palo Nuova: la denuncia e le richieste del M5S –

Giunge alla redazione di Baraondanews una lettera, a firma del M5S di Cerveteri, nel quale si denuncia la presenza di rifiuti abbandonati in lungo la Strada Provinciale Settevene Palo Nuova.

La segue comunicazione recita quanto segue:

Egregi,

il GT del M5S Cerveteri, con la presente, fa riferimento allo scorso 20 febbraio 2025 quando il Comune di Cerveteri, anche dietro nostra segnalazione del 23 dic 2023, in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, ha avviato le operazioni di rimozione dei rifiuti e bonifica delle discariche abusive presenti lungo la Strada Provinciale Settevene Palo Nuova. Il trasporto dei medesimi, è stato effettuato a cura della Città Metropolitana, mentre il Comune ha provveduto allo smaltimento, con un significativo impiego di risorse economiche.

A distanza di pochi mesi, la situazione è purtroppo tornata identica a prima, come se nulla fosse accaduto. La strada è nuovamente costellata di sacchi neri, oggetti ingombranti, scarti edili e rifiuti pericolosi, come testimoniala foto scattata dai residenti, che si fornisce in copia. Va da se che la recrudescenza di tali atti incivili vanifica il lavoro svolto, generando ulteriore spesa pubblica, nonché grave nocumento ambientale che impatta in modo pesante sul decoro e sull’immagine del nostro territorio.

Il GT del M5S Cerveteri, in nome e per conto del suo rappresentante Sig. Attilio Di Maio, chiede pertanto che l’Amministrazione comunale provveda:

1.⁠⁠ad installare con urgenza telecamere o foto trappole mobili nei punti critici, definendo in modo trasparente chi ne cura il monitoraggio e la verbalizzazione delle sanzioni (a tal proposito dovreste avere già a diposizione € 20.000,00 assegnate all’incirca a gen 2025 da Città Metropolitana);

2.⁠⁠a programmare controlli periodici della Polizia Locale lungo l’intero tratto interessato, con pubblicazione mensile dei verbali elevati;

3.⁠⁠a rendere pubblici i costi sostenuti per la bonifica avviata il 20 febbraio 2025 e quelli eventualmente preventivati per futuri interventi;

4.⁠⁠ad attivare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, con particolare riguardo alle imprese edili, sui corretti canali di conferimento rifiuti, coinvolgendo scuole e associazioni del territorio;

5.⁠⁠a valutare la costituzione di un tavolo permanente con rappresentanti di residenti, associazioni ambientaliste e forze dell’ordine, per monitorare costantemente la situazione.

Confidiamo in un Vostro sollecito riscontro redatto ai sensi della L. 241/1990.

Se tale problematica non venisse affrontata con l’emergenza dovuta e con interventi urgenti e non più differibili, ci riserviamo di avanzare istanza alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

RingraziandoVi per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti

Cerveteri 24 luglio 2025

Il Rappresentante

Attilio Di Maio