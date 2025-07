“Quartiere pulito”, cinque giornate di pulizia a Cerenova e Campo di Mare

Spazzamento meccanico e manuale delle strade, rimozione dei rifiuti abbandonati e successiva bonifica delle aree e pulizia di marciapiedi e cigli stradali

Spazzamento meccanico e manuale delle strade, rimozione di rifiuti abbandonati e successiva bonifica delle aree e pulizia di marciapiedi e cigli stradali che per cinque lunedì consecutivi vedranno impegnati a Cerenova e Campo di Mare tutto il personale operativo della Rieco S.p.A., gestore del servizio di igiene urbana. Si tratta di ‘Quartiere Pulito’, un progetto sperimentale che ha preso il via lunedì 30 giugno e proseguirà per tutti i lunedì di luglio.

Oltre a quello del 30 giugno, gli altri interventi saranno eseguiti nelle date del 7, 14, 21 e 28 luglio.

Lunedì 28 luglio si interverrà nelle zone di Cerenova e Campo di Mare. L’elenco completo delle strade interessate per questa data è riportato nella locandina.

Nei giorni precedenti gli interventi, nelle vie interessate sarà posizionata l’apposita cartellonistica di divieto di sosta: rispettarla è chiaramente fondamentale. Solo se gli operatori troveranno strade sgombre da auto e mezzi parcheggiati, potranno realizzare un intervento davvero accurato e completo, pertanto è importante la collaborazione di tutti.