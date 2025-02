Soddisfatto l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti: “Intervento a costo zero per il Comune di Cerveteri, i miei complimenti al Geometra Feriozzi e a tutto il personale dei nostri uffici”

Cerveteri, riasfaltata via del Corbezzolo: con E-Distribuzione applicato il regolamento degli scavi

Nuovo volto per Via del Corbezzolo a Cerveteri. Si sono, infatti, conclusi i lavori di rifacimento totale di oltre 600metri di manto stradale e uno spessore medio del nuovo manto di 8centimetri, cantieri realizzati, nel pieno rispetto del regolamento sugli scavi del Comune di Cerveteri, direttamente dalla E-Distribuzione S.p.A. che proprio su quel tratto di strada aveva effettuato degli scavi per l’installazione di una dorsale elettrica.

“Grazie all’efficienza e alla competenza del personale del nostro Ufficio Opere Pubbliche e Appalti, ed in particolar modo del Geometra Federico Feriozzi, abbiamo ottenuto il rifacimento completo di un’arteria stradale della nostra città che da tempo necessitava di un intervento tangibile senza spendere neppure un centesimo di fondi comunali – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – questo si è reso possibile in quanto nel nostro Comune, da oramai molti anni, è in vigore un accurato regolamento sugli scavi stradali, che impone alle società di servizi che operano sul manto stradale di ripristinare ex novo non soltanto il tratto interessato dai loro lavori ma l’intera carreggiata”.

“In questa primissima fase del mio reinsediamento all’interno della Giunta Gubetti – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti – mi sto confrontando con quotidianità con il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni, il Responsabile del Servizio, Architetto Flavio Nunnari e tutto l’ufficio: sappiamo che c’è molto da fare e il lavoro su alcune tematiche sarà complesso. Insieme a loro e il resto della Giunta, stiamo lavorando per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e che sono nel nostro programma di Governo”.