Ladispoli sostiene “Mauretto”: l’Assessore Fargnoli denuncia il rifiuto delle strutture sanitarie

Il Comune di Ladispoli si mobilita per garantire assistenza e accoglienza a Mauro, conosciuto dai concittadini come “Mauretto”, che necessita di cure adeguate ma che viene sistematicamente rifiutato dalle strutture sanitarie.

L’assessore Gabriele Fargnoli denuncia ai microfoni di Centro Mare Radio la situazione inaccettabile: “Cinque cliniche idonee al caso di Mauro hanno rifiutato il suo ingresso, alcune accogliendolo solo per pochi giorni prima di dichiararlo “disturbante”. Anche l’ottenimento dell’extraregione ( l’autorizzazione della Regione Lazio per ricevere cure fuori dal territorio regionale) non ha risolto il problema. Ben dieci istituti in diverse regioni hanno respinto la richiesta di assistenza per Mauro, aggravando ulteriormente la sua situazione, già molto complessa”.

L’Assessore, insieme al Sindaco di Ladispoli, ha annunciato che si rivolgerà alla magistratura per chiarire se queste strutture abbiano il diritto di selezionare i pazienti da inserire e per trovare una soluzione concreta per Mauro e per la sua famiglia.

Nel frattempo, la comunità di Ladispoli continua a dimostrarsi solidale, come sempre, verso il suo concittadino. Resta però aperta una domanda cruciale: come garantire a Mauro il diritto a una vita dignitosa e alle cure di cui ha bisogno?