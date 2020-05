Condividi Pin 15 Condivisioni

Il Sindaco ringrazia Polizia locale e Assessore Ferri per l’impegno dedicato

Cerveteri, riaperto il mercato settimanale con le norme di sicurezza

“Con le nuove norme oggi è stato possibile ridare il via al mercato settimanale di Cerveteri – ha comunicato il Sindaco Alessio Pascucci sui social – È stata nostra premura eseguire un distanziamento di sicurezza tra i banchi.

Per questo ringrazio la Polizia locale e l’Assessore Riccardo Ferri che in questi giorni hanno lavorato senza sosta per permettere al tradizionale mercato del venerdì di fare ritorno quanto prima”.

Il Sindaco ha inoltre riscontrato tra le persone presenti oggi, buonsenso e rispetto delle norme di sicurezza ed ha annunciato che nei prossimi giorni tornerà il mercato settimanale anche a Valcanneto e Cerenova.