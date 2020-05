Condividi Pin 1 Condivisioni

Nel comprensorio le due ruote vedono alto il numero di appassionati

Cacciamani lancia una nuova linea Primigi per gli amanti del ciclismo

Con il ritorno alle attività sportive, in particolare per quelle all’aperto, l’imprenditore di Ladispoli Marco Cacciamani, impegnato da anni nel ciclismo, ha prodotto una linea di completi Primigi Store per ciclisti.

Si tratta di un set con maglia e pantaloncini che potranno indossare tutti gli appassionati delle due ruote. Il completo, adatto sia per maschi che femmine, per ciascuna età, nasce dall’idea di Cacciamani di riaccendere la passione per il ciclismo nel territorio etrusco.