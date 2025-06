Ladispoli: questa sera il saggio spettacolo della Scuola di Danza Profession Dance nello spazio teatrale della Grottaccia

L’amministrazione comunale ricorda ai cittadini che questa sera, nella cornice dello spazio teatrale La Grottaccia, in via Rapallo, alle ore 20:00 avrà luogo il 31° Saggio Spettacolo della Scuola di Danza Profession Dance. La scuola di Danza Classica e Contemporanea che da tempo, sotto la Direzione Artistica di Paola Sorressa, promuove sul territorio l’arte della danza, includendo tutte le espressioni della danza e del movimento.

La direttrice didattica della scuola, Marta Scarsella, per la serata ha previsto due tempi. Nel primo tempo i corsi di Propedeutica e Introduzione alla Tecnica classica e contemporanea andranno in scena con coreografie brillanti, divertenti e racconteranno una “Buffa avventura nell’isola del tesoro” di un gruppo di pirati che dovrà vedersela con sirene, scimmiette e indigeni.

Nel secondo tempo gli allievi più grandi invece, ci contageranno con l’entusiasmo della “Allegria Parigina” portando il pubblico, attraverso la danza classica, nelle atmosfere della Belle Epoque, una rivisitazione della Gaîté Parisienne. E poi tanta danza contemporanea, dove “la scoperta, la rivelazione” sarà il filo conduttore…i pensieri, le riflessioni, come nascono, come si trasformano, e dove ci portano. A osservare la bellezza della vita e delle diversità. In scena si alterneranno anche altri diversi linguaggi della Danza: vedremo l’energia dirompente dell’Hip Hop, la sensualità elegante ed esotica delle Danze Orientali, la passione e il pathos del Tango Argentino, l’esuberanza e la gioia spensierata delle Danze Caraibiche.

Uno spettacolo ricco di emozioni e vibrazioni diverse.