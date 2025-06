Cerveteri, il consigliere Accardo aderisce a Noi Moderati

Riceviamo e pubblichiamo:

Continua, con l’adesione del Consigliere Nicolò Accardo, la crescita di Noi Moderati per una classe dirigente sempre più capace e preparata, vicina alle persone e ai territori.

Accardo, attualmente Consigliere nel Comune di Cerveteri, più volte eletto anche nella massima assise civica di Ladispoli, dove è stato per oltre vent’anni Dirigente Scolastico, ha aderito a Noi Moderati per proseguire il nostro impegno al servizio della comunità.

“È motivo di orgoglio per il nostro partito accogliere amministratori locali che si riconoscono nei nostri valori liberali e popolari. Con la certezza che proseguiremo in questa direzione per costruire, nel centro destra, con Accardo, una classe dirigente sempre più ampia, attenta ai bisogni di tutti i cittadini” – concludono in una nota congiunta il segretario regionale Marco Di Stefano, il segretario provinciale Paolo Toppi e il segretario di Cerveteri Fulvio Di Berardino.