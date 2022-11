È la domanda che si è posto Guido Rossi, ex Sindaco di Cerveteri, nel ricordare le vittime dell’attentato del 2003

Cerveteri, quando sarà intitolata una rotonda a Nassiriya? –

Una lettera aperta di Guido Rossi, già Sindaco di Cerveteri, per ricordare le vittime dell’attentato di Nassiriya e per parlare dell’intitolazione di un luogo per commemorarli.

“Sono passati 19 anni da quel tragico 12 novembre 2003 in cui persero la vita, a Nassiriya, 19 nostri compatrioti dilaniati dall’esplosione di un ordigno posto su un camion guidato da due kamikaze e lanciato a velocità contro la caserma dei Soldati Italiani.

Nei giorni successivi all’attentato, l’Italia intera dimostrò il proprio dolore attraverso veri comportamenti: Tricolori a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici, sui balconi di case private, bambini che intonavano l’Inno di Mameli, il silenzio di scuole, di discoteche, dei campi sportivi, le saracinesche dei negozi abbassate, l’immensa corona di fiori sulla scalinata del Vittoriano in piazza Venezia che è da oltre un secolo simbolo dell’eroismo del Soldato Italiano.

Tutto questo si svolgeva nella più completa e autentica commozione e con un autentico senso di riconoscenza verso i Caduti che hanno dato la loro vita per la libertà e la dignità di altri Popoli.

Commozione che vide tutti gli Italiani uniti, superando ogni colore politico, in un senso altissimo delle Stato e di Amor di Patria da tempo smarrito.

Con questi sentimenti, presentai una mozione in Consiglio comunale per intitolare una Piazza ai caduti di Nassiriya. Il 22 settembre 2003, mozione che fu approvata all’unanimità!

Dopo ben 3 anni (2006) la Giunta Brazzini approvò una delibera dove fu deciso di dedicargli: “l’area di circolazione che confina con via Sandro Pertini, via Attilio Iocchi e via V. Marini”.

Tre anni per decidere l’area, quattro Sindaci e ben 16 anni per non fare nulla nonostante i miei continui solleciti!

Non voglio entrare, in questo momento dei ricordi, nella polemica, ma ricordare con rispetto e gratitudine quei Soldati caduti nello assolvere il proprio dovere in rappresentanza dell’Italia e del Popolo Italiano tutto”.