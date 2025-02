Ricominciare a fare sport da adulti e creare nuovi legami: il percorso amatoriale che sfida il tempo

Cerveteri, quando il volley diventa aggregazione

L’amatoriale della RIM Sport Cerveteri è una squadra nata solo lo scorso anno e che, attualmente, sta raggiungendo dei risultati interessanti nel proprio campionato. La squadra si è formata grazie alla voglia di alcuni genitori di rimettersi in gioco, ma anche grazie alla disponibilità di Marianna Del Rosso, allenatrice che gestisce diversi gruppi giovanili. Le mamme, i papà e i simpatizzanti hanno unito le forze e hanno iniziato ad allenarsi, formando un gruppo sempre più unito con un legame che va al di là della pallavolo. Proprio questo legame è quello che vale la pena raccontare perché sottolinea la forza del volley e dello sport in generale come mezzo di coesione sociale a prescindere dall’età e dall’esperienza sul campo.

“Siamo partiti lo scorso anno – ha esordito coach Marianna Del Rosso – perché ci erano arrivate diverse richieste da parte dei genitori delle ragazze che alleno nelle giovanili. Ero parecchio titubante perché non sapevo come sarebbe stato l’approccio di un’amatoriale e non mi andava di fare le cose alla leggera. Invece, sono stata fortunata perché ho trovato un gruppo di persone veramente motivate, disposte a lavorare e a sudare in palestra. Sono una vera fonte d’ispirazione per me”.

“Siamo partiti con dieci genitori – ha proseguito l’allenatrice – e siamo diventati presto sedici. Quest’anno, addirittura, siamo andati oltre con una lista di attesa di persone che vorrebbero unirsi. Sono estremamente contenta perché significa che abbiamo lavorato bene e che si è parlato positivamente di noi”.

Per quanto riguarda i risultati, il coach ha spiegato: “L’anno scorso è stato un campionato di formazione perché nessuno aveva mai giocato a livello agonistico e abbiamo creato proprio le basi tecniche veramente da zero. Sono motivati e questo mi stimola a proporre cose nuove. Diciamo che la scorsa stagione l’abbiamo presa con filosofia con l’obiettivo di crescere. Quest’anno, invece, complice l’arrivo di un paio di innesti, due uomini molto alti che si sono integrati benissimo, ci stiamo togliendo diverse soddisfazioni. Abbiamo concluso bene la prima fase e puntiamo ad arrivare nelle prime quattro del girone silver”.

“Sono orgogliosa di come va – ha concluso Del Rosso – perché abbiamo creato un gruppo bellissimo. Ci vediamo anche al di fuori e il discorso extra pallavolistico è molto importante. Se tornassi indietro, comincerei ad allenare l’amatoriale molto prima”.