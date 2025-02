Ancora incivili in azione sulla Settevene Palo. Prosegue l’operazione di bonifica di Città Metropolitana e Comune di Cerveteri

L’assessore Gnazi: “Operazioni non terminate, si tratta di rifiuti accumulati negli anni”

Non c’è page per la Settevene Palo, arteria dove la Città Metropolitana di Roma Capitale, qualche giorno fa, ha iniziato le operazioni di rimozione e trasporto dei rifiuti delle diverse discariche abusive presenti nel tratto ricadente all’interno del Comune di Cerveteri della via Settevene Palo Nuova (ne avevamo parlato qui), ma che continua ad essere zona di abbandono per i solidi incivili.

Ricordiamo che nell’accordo tra comune e città metropolitana, la rimozione e il trasporto rifiuti sarà a carico della provincia mentre lo smaltimento sarà a carico del comune di Cerveteri. In questi giorni, in piena bonifica, come immortalano le immagini arrivate in redazione, gli incivili, non hanno interrotto la loro azione e il degrado continua ad essere ben visibile, sia in direzione Cerveteri, che Bracciano.

Su quanto sta accadendo abbiamo raggiunto l’assessore Alessandro Gnazi:

“Ci vuole un po’ di tempo prima che le operazioni siano portate a conclusione. Si tratta di montagne di rifiuti che si sono accumulate nel corso degli anni. Non vi è dubbio che qualche incivile abbia approfittato, in questi giornate di lavori, per continuare a scaricare. Da parte nostra massimo impegno, insieme a città Metropolitana, per portare a termine il lavoro e dopo per monitorare le aree”.