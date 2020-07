Condividi Pin 7 Condivisioni

La città etrusca nell’elenco per il biennio 2020/2021 dei Comuni inseriti nel progetto nazionale promosso dal Centro per il libro e la lettura d’intesa con l’Anci

Cerveteri promossa ‘Città che legge 2020’ –

Anche per il biennio 2020-2021 Cerveteri ha ottenuto la qualifica di Città che Legge, grazie alle azioni messe in atto dalla Biblioteca per la promozione della lettura, alle risposte della cittadinanza, nonché a tutte le iniziative messe in campo dagli Istituti scolastici.

E’ stato infatti pubblicato nel fine settimana l’elenco per il biennio 2020/2021 dei Comuni inseriti nel progetto nazionale “Città che legge”, promosso dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Obiettivo del progetto è la valorizzazione con la qualifica di ‘Città che legge’ le amministrazioni che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.

Attraverso la qualifica di ‘Città che legge’ i due enti vogliono infatti riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.